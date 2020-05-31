شفاء 1230 حالة من كورونا في الكويت

إجمالي الحالات في البلاد وصل إلى 11386

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1230 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغ 11386 حالة، مشيراً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض، وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد-19)؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.