حالة تستمر حتى 6 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تنبيه الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظة شرورة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.