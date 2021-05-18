أمريكا تحذر روسيا من عسكرة القطب الشمالي

"بلينكن" أعرب عن مخاوف من أنشطة موسكو

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، من آيسلندا إلى تجنّب عسكرة القطب الشمالي، في تحذير إلى روسيا التي دافعت عن أنشطتها العسكرية في هذه المنطقة الإستراتيجية.

وقال "بلينكن" للصحافيين: "لدينا مخاوف حيال مسألة زيادة بعض الأنشطة العسكرية في القطب الشمالي التي تعزز مخاطر حصول حوادث، وتقوّض الهدف المشترك المتمثل بمستقبل سلمي ومستدام للمنطقة"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وعبّر عن أمله في أن تسمح قمة القطب الشمالي المقرر عقدها الأربعاء والخميس بـتعزيز التعاون السلمي في المنطقة.

وردًّا على سؤال حول تصريحات سيرغي لافروف عن القطب الشمالي، أجاب بلينكن: "يجب أن نتقدم، جميعنا بمن فينا روسيا، على أساس معايير والتزامات قطعها كلّ منا، وتجنّب التصريحات التي تُضعفها".

وجاء كلام الوزير الأمريكي عشية اجتماع لـ"مجلس المنطقة القطبية الشمالية" في ريكيافيك؛ حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وشدد "لافروف" أمس على أن القطب الشمالي هو منطقة نفوذ روسي، محذّرًا الدول الغربية من طموحات في المنطقة القطبية الشمالية.