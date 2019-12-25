"الهلال" يقترب من التجديد مع "علي البليهي"

كشفت تقارير إعلامية، عن أن إدارة نادي الهلال، قد اقتربت من التجديد لمدافعها علي البليهي، في أعقاب تألق اللاعب مؤخرًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن اللاعب قد رفض عرض ناديه الأولى للتجديد، قبل أن يحظى اللاعب بانتقادات جماهيرية بسبب هذا الموقف.

وانضم البليهي للهلال قادمًا من الفتح؛ حيث كانت أولى مشاركاته مع الفريق وقت تولي رامون دياز تدريب الفريق، ومن وقتها يشغل اللاعب مركز قلب الدفاع الأساسي في الفريق.

الجدير بالذكر أن اللاعب متبقٍّ في عقده نحو خمسة أشهر؛ لكنه أبدى رغبته في البقاء في صفوف ناديه الحالي.