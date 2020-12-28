مرور الشمالية يضبط "مفحط" حي الفيصلية في عرعر

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الإدارة العامة للمرور

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28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 08:55 AM

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

مرور الشمالية يضبط "مفحط" حي الفيصلية في عرعر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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الإدارة العامة للمرور

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