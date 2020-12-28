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قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

مرور الشمالية يضبط "مفحط" حي الفيصلية في عرعر

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تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.