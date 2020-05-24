ولي العهد يتلقى التهنئة بالعيد من الرئيس الجيبوتي

عبر اتصال هاتفي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.



وأعرب سمو ولي العهد عن شكره له على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

