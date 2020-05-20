شاهد.. الجهات الأمنية تكثف وجودها لتطبيق منع التجوُّل بقرى وشوارع وادي الفرع

"سبق" رصدت التزام المواطنين بالقرار ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وثَّقت عدسة "سبق" التزام المواطنين والمقيمين في محافظة وادي الفرع بأمر منع التجول، الذي اتُّخذ بوصفه أحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، كثفت القطاعات الأمنية بالمحافظة وجودها في جميع القرى والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين؛ وذلك لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يُسر ومرونة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، التي جعلتها حكومة السعودية في قمة أولوياتها واهتماماتها.