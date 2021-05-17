"موهبة": انطلاق معرض مشاريع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشاركة في "آيسف 2021"

وزير الطاقة يلتقي 70 طالباً من مختلف الدول ويستعرض ابتكاراتهم

انطلق، أمس الأحد، معرض مشاريع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، والذي يقام لعرض ابتكارات 30 من طلبة المملكة المشاركين في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة، "آيسف 2021" المقام افتراضياً في أمريكا، بمشاركة طلبة من 80 دولة.

ودعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الجميع إلى الدخول إلى موقع المعرض على: https://mawhiba.sa/2RVO5YS والاطلاع على هذه المشاريع والابتكارات التي سيخوض بها طلبة المملكة، الذين تم تدريبهم في موهبة، بالشراكة مع وزارة التعليم، منافسة مع طلبة من مختلف دول العالم للفوز في معرض آيسف 2021.

ويلتقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، افتراضياً، يوم الأربعاء المقبل، مع الطلبة المشاركين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم، وذلك على هامش فعاليات معرض آيسف 2021.

ويطلع وزير الطاقة -خلال جولة افتراضية- على المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، ثم يجري نقاشاً مع قرابة 70 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم حول مشاريعهم المشاركة وأفكارهم ورؤيتهم والجهود السعودية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على مصادر الطاقة في العالم.

ويحضر اللقاء الذي يستمر نحو 90 دقيقة كل من: الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي، ونائب الرئيس التنفيذي لأرامكو مهندس نبيل الدبل، وكبير التقنيين بأرامكو مهندس أحمد الخويطر، ونائب الأمين العام لموهبة للتواصل المؤسسي الدكتور نزيه العثماني، والمهندس ربيعان الشهراني من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وريهام الدوس من "مشكاة"، وعدد من مسؤولي موهبة.

وأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" رعايتها لمجال الطاقة، في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، والمشاريع الفائزة في مجالات المواد والتصميم المستدام، وتقديم جائزة كبرى في المعرض العالمي.

وقالت "موهبة" في بيان رسمي "إنها ستقدم جوائز كبرى ورعاية لأصحاب المراكز الأولى لأفضل 4 مشاريع في مجال الطاقة، كما ستقدم هذا العام عدداً من الجوائز الخاصة في مجالات STEM مقسمة إلى 12 منحة للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، و12 جائزة نقدية".

وأضاف بيان "موهبة" أن رعايتها لمجال الطاقة في معرض آيسف 2021 "ينبع من رؤية المملكة 2030، وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل".

وبينت مؤسسة "موهبة" أن هذه الجوائز التي تقدمها لموهوبي العالم في معرض آيسف 2021 تعكس رؤيتها ورسالتها لجعل الابتكار وسيلة مستدامة للاستثمار في القدرات البشرية، وتحويلها إلى طاقات إيجابية ذات إنتاجية نوعية عالية الجودة، ولها قيمة مضافة في العالم ومستقبل البشرية، خاصة أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً نحو إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، مع توقعات بأن تمثل الطاقة المتجددة 40% من طاقة كوكب الأرض بحلول عام 2040.

يُذْكر أن مؤسسة "موهبة" قدمت جوائز خاصة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة خلال العشر سنوات الماضية، بلغ إجماليها 269،000 دولار، وبلغ عددها حتى الآن 79 جائزة لـ 97 طالباً من 20 دولة.

ويقام معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2021" افتراضياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 75 دولة، وتنافس المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، يمثلون المنتخب السعودي المشارك.

وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "آيسف 2021" الخامسة عشرة لها على التوالي، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، وبلغ إجمالي الجوائز التي حصل عليها الطلاب السعوديون في المعرض 48 جائزة كبرى، و27 جائزة خاصة، من بينها 8 جوائز في 2020، منها 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة.