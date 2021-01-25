صور.. "بن نحيت" يحتفي بزواج شقيقه "عبدالله" بالرياض

احتفى وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت يوم الجمعة الماضية بزواج أخيه "عبدالله" بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات وزملاء وأصدقاء العريس في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض .

"سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء لـ"بن نحيت"، وتسأل الله للعروسين التوفيق والحياة السعيدة.