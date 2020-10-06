الرئيس المصري في ذكرى "نصر أكتوبر": الأطماع في بلادنا لم تنتهِ

"السيسي" أكد أن مستقبل الأوطان لا تصنعه "الشعارات والمزايدات"

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، من أن "الأطماع في مصر لم تنتهِ"؛ مؤكدًا أن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل.

وقال "السيسي" في كلمة بمناسبة الذكرى الـ47 لـ"نصر أكتوبر"، اليوم: ما حققته مصر في السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار "إنجاز يشهد به العالم".

وأضاف وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية: الحفاظ على أمن وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب، هو بلا شك أمر يستوجب التوقف أمامه، باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر.

وأردف: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة.

وجدد الرئيس المصري العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن، والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام.

وتابع: ذكرى "نصر أكتوبر" المجيدة ستبقى "عيدًا لكل المصريين، تخليدًا لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة، والتي سطرت ملحمةً وطنيةً خالدةً في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده.

وقال "السيسي": لقد علمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرة دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، كما تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته، وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري، لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها.