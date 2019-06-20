"السفياني": غدًا "الانقلاب الصيفي" وهذه ظواهره.. ظلال أقصر ونهار أطول

شكر "العمل" لمنعها تشغيل العاملين تحت الشمس من 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا

تتعامد الشمس على مدار السرطان، مساء غد الجمعة عند الساعة 15:54 مساءً بتوقيت جرينتش 18:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

أوضح ذلك الباحث الفلكي رئيس مجلس جمعية "آفاق" لعلوم الفضاء الدكتور شرف السفياني لـ"سبق"، وقال: بإذن الله تعالى يكون الجمعة من الأسبوع القادم أول أيام فصل الصيف فلكيًّا "الانقلاب الصيفي" في شمال الكرة الأرضية، وأول أيام فصل الشتاء "الانقلاب الشتوي" في جنوب الكرة الأرضية؛ علمًا بأن مدار السرطان يمر بالسعودية والإمارات وعمان ومصر وليبيا والجزائر ومالي وموريتانيا والمغرب.

وأضاف: "يحدث هذا التعامد بسبب ميلان محور الأرض بزاوية 23.44 درجة مع وجود حركة الأرض التذبذبية، يتوجه نصف الكرة الأرضية الشمالي باتجاه الشمس، وهذا يجعل الراصد على الأرض يظن أن الشمس هي التي تتحرك ما بين مداري الجدي والسرطان سنويًّا".

وأشار إلى أن من الظواهر المصاحبة لهذا التعامد؛ أن النهار أطول من الليل؛ فعلى سبيل المثال في السعودية يبلغ طول النهار 13.26 ساعة تقريبًا؛ بينما الليل 10.34 ساعة تقريبًا، وكلما اتجهنا شمال الكرة الأرضية؛ زاد طول النهار حتى نصل إلى دائرة القطب الشمالي، والتي يحدث فيها ما يُعرف بـ"شمس منتصف الليل"؛ حيث لا تغيب الشمس عن تلك المناطق لمدة ستة أشهر تقريبًا حتى 23 سبتمبر.

وعرج "السفياني"، عبر حديثه، على ظاهرة قِصَر الظلال، وقال: "يلاحظ الناس أن ظلال الأجسام وقت الزوال تصل إلى أقصر طول؛ فالمناطق الواقعة على تعامد الشمس تختفي فيها الظلال وقت الظهيرة، كما سيلاحظ الناس أن الشمس لن تشرق من منتصف الشرق تمامًا؛ بل تميل إلى الشمال الشرقي".

وزاد متحدثًا عن بعض الظواهر أيضًا والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وخصوصًا المناطق الواقعة تحت تعامد أشعة الشمس مباشرةً مثل السعودية؛ حيث ترتفع الحرارة لتتجاوز 50 درجة مئوية؛ وبالذات في شهريْ يوليو وأغسطس؛ بسبب تعامد وتركيز أشعة وحرارة الشمس على مناطق التعامد؛ لذا ينبغي للناس الذين يمارسون العمل الميداني أثناء النهار اتخاذ الحيطة والحذر من ضربات الشمس.

وقدّم رئيس مجلس جمعية آفاق لعلوم الفضاء بهذه المناسبة، شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على قرارها بمنع وتشغيل العاملين تحت أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا؛ وذلك حرصًا منها على تعزيز وسائل الوقاية، والحد من الإصابات والأمراض المهنية.