غير مجدول واستمر 50 دقيقة.. تفاصيل لقاء ولي العهد بقادة المجموعات الكبرى الكورية

يونهاب: تبادل مع الرؤساء الخمس وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية الدولية

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم أمس، لقاء غير مجدول مع قادة المجموعات الخمس الكبرى في كوريا الجنوبية، في دار الضيافة "سونغ جي وون" التابعة لمجموعة سامسونج بسيؤول.

وشارك في اللقاء: نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه- يونغ، ونائب رئيس مجموعة هيونداي موتور جونغ وي- سون، ورئيس مجموعة إس كيه تشوي تيه- وون، ورئيس مجموعة إل جي كو غوانغ- مو، ورئيس مجموعة لوتيه سين دونغ- بن؛ فضلًا عن وزراء معنيين بالشؤون الاقتصادية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء: إن ولي العهد تَبادل مع الرؤساء الخمس وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية الدولية، ودعاهم إلى الاستثمار في السعودية، وناقش معهم سبل التعاون فيما يتعلق برؤية 2030 السعودية.

وأضافت: استمر اللقاء حوالى 50 دقيقة ابتداء من الساعة 8:40 مساء يوم أمس الأربعاء.

وتابعت: سَبَق أن اجتمع ولي العهد مع قادة المجموعات الأربع باستثناء رئيس مجموعة لوتيه سين، أثناء مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس مون جيه- إن، على شرف ولي العهد في القصر الرئاسي. وكان رئيس مجموعة لوتيه شين في اليابان لحضور اجتماع الجلسة العمومية لمساهمي شركة لوتيه هولدينغز في طوكيو؛ لذا تَعَذّر حضوره مأدبة الغداء؛ غير أنه انضم إلى الاجتماع الليلي.

يُذكر أن قادة المجموعات الخمس الكبرى اجتمعوا قبل وصول ولي العهد السعودي بساعة واحدة، وتبادلوا وجهات نظرهم في مختلف القضايا الراهنة، وكان آخر تجمع لهم في مكان واحد قبل 5 أشهر، عندما دعاهم الرئيس "مون" إلى الحوار مع رجال الأعمال في المكتب الرئاسي في يناير الماضي.

وقالت الوكالة: إن قادة المجموعات اجتمعوا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهًا لوجه في أحد الفنادق في سيؤول بعد ظهر يوم أمس؛ مما يدل على اهتمامه الخاص بالتواصل مع الشخصيات في القطاع الاقتصادي أثناء زيارته إلى كوريا.

يشار إلى أن دار "سونغ جي وون" هي منزل سكن فيه مؤسس مجموعة سامسونج لي بيونغ- تشول أصلًا، وتمت تسمية الدار على اسم مؤسس المجموعة تكريمًا له، واستخدمت مكتبًا لرئيس مجموعة سامسونج لي غون- هي.

كما أضاف أن اجتماع قادة المجموعات الخمس الكبرى في سونغ جي- وون، هو الأول من نوعه.