المطلق: المماحكات الزوجية تقوّض الحياة الأسرية السعيدة.. كفّوا عنها

انتقد بخل بعض الرجال والنساء في أبسط أمور الحياة

حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق من استمرار المُماحَكات الزوجية، داعياً الزوجين للكف عنها، معتبراً بأنها تفسد العلاقة الزوجية وتقوض الحياة الأسرية السعيدة والمطمئنة.

وانتقد المطلق خلال حديثه في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى في هذا الصدد البخل بين الزوجين والخصام والجدال بينهما حول أمور وأشياء تافهة.

ودعا المطلق الأزواج والزوجات إلى التكاتف والتعاون وترك المُجادَلة في أُمور تافِهة، والمُنازَعات الكلاميَّة في ما لا طائِلَ من ورائه.

ووجه تساؤلاً للزوج البخيل الذي يرفض تلبية أبسط الطلبات لزوجته ويقول لها بحسب المتسائلة في البرنامج "مو من حقي كزوج حتى شحن جوالك": إذا لم يكن للزوجة راتب فمن تريده أن يشحن لها الجوال؟ أو يذهب بها إلى الطبيب؟ من يعالجها؟ هذا لا يجوز أبداً.

وأوضح المطلق أن هذا أصبح عرفاً والعرف موجود في القرآن الكريم ومذكور في قوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" ويقول تعالى "وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ".

وأردف: فإذا كان المعروف الآن أن الزوج هو الذي يشحن جوال زوجته وهو الذي يذهب بها للعلاج في المستوصفات والمستشفيات وهو الذي يذهب لزيارة أهلها أسبوعياً، فيجب عليه القيام بذلك لأن هذا أصبح "عرفاً" والعرف دليل من أدلة الشرع.

وانتقد الشيخ المطلق وجُود البخل لدى بعض الزوجات وقال: بعض الحريم بخيلات.. حضر إلي زوجين للخصام والشكوى، الزوج راتبه 6 آلاف وزوجته راتبها 14 ألفاً، وتطلب منه إعطاءها الفسحة 5 ريالات "نفقتها عليه"!.

وعبر المطلق عن استغرابه قائلاً: راتبها 14 ألفاً وتطلب من زوجها مبلغ فسحتها! هذه علامة بخل.