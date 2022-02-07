مرضى القلب.. 6 إجراءات قبل السفر بالطائرة

يكشف تقرير طبي على موقع "دويتشه فيله" الألماني، عن ستة إجراءات يجب على مريض القلب القيام بها قبل السفر بالطائرة؛ وذلك لتجنب التعرض لمخاطر أو مضاعفات أثناء الطيران.

ويقول "دويتشه فيله": تنخفض كمية الأوكسجين في الهواء كلما ارتفعنا عن سطح الأرض، وهنا تكمن خطورة السفر بالطائرة بالنسبة لمرضى القلب.

وبانخفاض كمية الأكسجين يتعرض مريض القلب لبعض المشاكل، بسبب عدم تدفق الدم إلى أعضاء جسمه بشكل صحيح؛ مما يؤثر على حالته الصحية.

وينصح التقرير بستة إجراءات يجب القيام بها، وهي:

- لا بد من قياس النشاط الكهربائي للقلب

يجب على مريض القلب مراجعة طبيبه الخاص أو طبيب قلب قبل السفر بالطائرة؛ إذ لا بد من قياس النشاط الكهربائي للقلب، وألا تَقل قيمة النشاط الكهربائي لمريض القلب عن 100 وات، وأن يحقق هذه القيمة دون معاناة.

- متى يُنصح بعدم الطيران؟

مَن يعاني من ضيق في التنفس عند صعود الدرج؛ من الأفضل ألا يطير؛ لأن سبب ذلك غالبًا هو ضعف القلب، ومن الأفضل زيارة الطبيب بأسرع وقت ممكن.

- مدى خطورة الخلل في ضربات القلب

عادة لا يمثل عدم انتظام ضربات القلب مشكلة لمن يريد السفر بالطائرة؛ ولكن لا بد من الحذر إذا كان لذلك علاقة بتروية القلب.

- هل يُسمح بالطيران لحاملي جهاز تنظيم ضربات القلب؟

يُسمح بالطيران لمن لديه جهاز تنظيم ضربات القلب؛ لكن يجب فحص الجهاز قبل الرحلة وإبلاغ موظفي التفتيش في المطار عنه. كما يمكن البحث في الإنترنت عن العيادات التي لها دراية بذلك الجهاز في البلد المسافر إليه.

- السفر بعد الإصابة بنوبة قلبية

بعد الإصابة بنوبة قلبية خفيفة، قد يكون الشخص قادرًا على الطيران بعد أسبوعين فقط. أما بعد أزمة قلبية حادة فيمكن الطيران بعد ستة أسابيع أو أكثر.

- عدم نسيان الأدوية

يتوجب على مريض القلب اصطحاب جرعات كافية من أدوية القلب الخاصة به، إضافة إلى نسخ التقارير الطبية المهمة؛ وذلك حفاظًا على سلامته.