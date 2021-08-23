"الصحة": تسجيل 360 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 741 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 542354 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 741 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 529377 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8490 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4487 والحالات الحرجة 1127 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 542354 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 741 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 529377 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8490 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4487 والحالات الحرجة 1127 حالة.