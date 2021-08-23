"الصحة": تسجيل 360 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 741 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 542354 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 741 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 529377 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8490 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4487 والحالات الحرجة 1127 حالة.