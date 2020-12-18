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أكد أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته

بالفيديو.. وزير الصحة يجيب عن التساؤلات حول لقاح كورونا ويفند الشائعات غير العلمية

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، أن مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي، قام بإجراء لقاء قصير مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للحديث عن لقاح فيروس #كورونا، أجاب فيه عن التساؤلات وفند الشائعات غير العلمية.

وأكد وزير الصحة أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته، مذكرًا بأن اللقاحات أنقذت البشرية من شرور الأوبئة عبر التاريخ.