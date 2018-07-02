تخصيص 70 موقعاً للأسر المنتجة في مهرجان "صيف نجران 39"

تقام فعالياته في متنزه أبا الرشاش

خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان صيف نجران 39 الذي تنظمه أمانة نجران وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة والمقام فعالياته في متنزه أبا الرشاش 70 موقعاً للأسر المنتجة داخل المهرجان.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح ان مهرجان صيف نجران لهذا العام 39 يُعد نافذة بيع للأسر المنتجة، حيث يتم من خلاله التعريف بهم وبأعمالهم الحرفية، ويهدف إلى دعم الأسر المنتجة محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الحرف والصناعات المنزلية والصناعات التقليدية والتراثية وزيادة قدرتها التنافسية مع المنتجات الأخرى المماثلة في السوق المحلية .

ولفت إلى أهمية تخصيص أماكن للأسر المنتجة وتخصيص أماكن لهم في المهرجانات التي تقام داخل المنطقة وخارجها، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالمنطقة لدعم الأسر المنتجة والحرفيين وذلك بإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في المهرجانات والفعاليات لتسويق منتجاتهم ودعمهم ماليا ومعنويا وللحفاظ على هذا الإرث الوطني العريق.

وذكر مساعد رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان الحسن بن هاشم انه تم تخصيص خيمة تحتوي على 70 موقعا للأسر المنتجة بمهرجان صيف نجران 39، مشيرا بأنه تم تجهيز الموقع بالكامل واستقبال الأسر لبيع منتجاتها وتسويقها من خلال زوار المهرجان.

وأشار إلى أن الأسر المنتجة ستستفيد من خلال المشاركة في المهرجانات التي تقيمها المنطقة في زيادة دخلها المادي وبيع منتجاتها وتعزيز دورها في البناء الاجتماعي والاقتصادي.