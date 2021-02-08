المنظمة الدولية تجدد عضوية الأكاديمية السعودية للطيران لـ3 سنوات

جدّدت المنظمة الدولية للطيران المدني عضوية الأكاديمية السعودية للطيران المدني @SACA_SA بمجلس التدريب العالمي للطيران التابع لـ"الإيكاو" لمدة ثلاث سنوات.
جاء ذلك عقب نيلها 46 صوتاً من إجمالي أصوات الدول الأعضاء ما يعكس حجم الثقة في مخرجاتها المتميزة.
يُذكر أن الأكاديمية استفاد من برامجها التدريبية أكثر من 54 ألف متدرب.المنظمة الدولية للطيران المدني
عقب حصولها على 46 صوتًا من إجمالي أصوات الدول الأعضاء
جدّدت المنظمة الدولية للطيران المدني عضوية الأكاديمية السعودية للطيران المدني @SACA_SA بمجلس التدريب العالمي للطيران التابع لـ"الإيكاو" لمدة ثلاث سنوات.
جاء ذلك عقب نيلها 46 صوتاً من إجمالي أصوات الدول الأعضاء ما يعكس حجم الثقة في مخرجاتها المتميزة.
يُذكر أن الأكاديمية استفاد من برامجها التدريبية أكثر من 54 ألف متدرب.