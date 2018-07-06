"ابن سحيم": "نظام الحمدين" يهدر كرامة الشعب القطري

قال: أصبحنا نلف العالم لفرض دخول مواطنينا على جيراننا

استنكر المعارض القطري عضو الأسرة الحاكمة سلطان بن سحيم؛ إهدار "نظام الحمدين" كرامة الشعب القطري وعزله عن أشقائه الخليجيين.

وغرّد "ابن سحيم"؛ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: بعد أن كانت القلوب قبل الحدود مفتوحة، أصبحنا نلف العالم من أجل فرض دخول مواطنينا على جيراننا.

‏وأضاف المعارض القطري: لن نسمح لهذا النظام بأن يهدر كرامة شعبنا أكثر مما فعل.