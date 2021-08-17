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حاولوا التسلل إلى أحد مواقعه المتقدمة

الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب

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قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت".