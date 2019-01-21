حصيلة ضحايا انفجار أنبوب نفط المكسيك ترتفع .. 85 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو بالمكسيك، إلى 85 قتيلاً.
وقال حاكم الولاية عمر فياض؛ إن ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.
واحترقت جثث عديد من الضحايا بشدة من جرّاء كرة النار التي أعقبت الحادث، ولم يكن بالإمكان التعرُّف على هويتهم على الفور.
حاكم الولاية: ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج
ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو بالمكسيك، إلى 85 قتيلاً.
وقال حاكم الولاية عمر فياض؛ إن ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.
واحترقت جثث عديد من الضحايا بشدة من جرّاء كرة النار التي أعقبت الحادث، ولم يكن بالإمكان التعرُّف على هويتهم على الفور.