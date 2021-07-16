"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية أوزبكستان العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار

استعرض الجانبان مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند.



وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب، وذلك من خلال اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة التي تعمل على تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.



وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال اللقاء على أهمية استكشاف فرص الاستثمار الثنائي وفقاً لرؤية المملكة 2030 وخاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والقطاعات الحيوية.



واستعرض الجانبان مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أطلقهما سمو ولي العهد، للإسهام بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض.



وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.