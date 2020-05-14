بدء أولى حلقات "العصملي" لكشف جرائم الدولة العثمانية وأطماعها بالمنطقة العربية

تعرض بطولات القبائل ضد الاحتلال في نجد والقصيم وعسير وجازان ومكة والمدينة

بثت، اليوم الأربعاء، أولى حلقات برنامج "العصملي" في موسمه الثاني عبر التواصل الاجتماعي "تويتر" و "اليوتيوب"، حيث يتناول البرنامج سلسلة من الحلقات التي تكشف جرائم الدولة العثمانية خلال فترة حكمهم وأطماعهم في الدول العربية.

وتفصيلاً، البرنامج من إعداد وتقديم الباحث الكويتي الدكتور سلطان الأصقة، وتحدث في أولى حلقات اليوم عن عودة البرنامج وما يتناوله الحلقات المقبلة من حقائق عن الدولة العثمانية وما قاموا به من أبشع الجرائم في خلال احتلالهم للدول العربية، موضحًا أن البرنامج يكشف الحقائق من واقع التاريخ والمصادر الموثوقة.

وأشار "الأصقة" إلى أن الحلقات المقبلة ستعرض بطولات القبائل المعروفة في نجد والقصيم وفي الجنوب "عسير" وفي جازان إضافة إلى وقوف القبائل في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة ضد الاحتلال العثماني، مبينًا أطماع الدولة العثمانية في الكويت واحتلالها لمصر وتونس وليبيا والجزائر وتسهيل الدولة العثمانية للوجود اليهودي في فلسطين.