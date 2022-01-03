ماذا خلّفت أمطار الـ6 ساعات في بعض أحياء المنطقة الشرقية؟ "سبق" تكشف التفاصيل

أمانة المنطقة: نمتلك شبكة تصريف كبيرة وموزعة بنسبة 60%

‬تضرّرت بعض أحياء المنطقة الشرقية وتحديدًا غرب مدينة الدمام؛ بسبب الأمطار التي هطلت قبل يومين على فترات متقطعة، مخلفةً أضرارًا كبيرة لبعض الأهالي، رغم جهود أمانة المنطقة الشرقية، وانتشار معداتها في الشوارع الرئيسية وبعض المناطق التي تحتاج إلى شفط مياه الأمطار.

حيّ طيبة غرب مدينة الدمام كان أحد الأحياء التي تضررت جراء هطول الأمطار؛ إذ أغلقت بعض الشوارع الداخلية في الحي، مما اضطر بعضهم إلى إيقاف سيارته خارج الحي للوصول إلى منزله، ومنهم من تضررت سيارته ومنزله رغم أنهم تقدّموا بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية، ولكن دون جدوى.

الأهالي قالوا: "كل عام بنفس الحال، مع نزول الأمطار تتعطل جميع مصالحنا وتتضرر منازلنا، فهل من المعقول أن مثل هذه الأحياء التي تعتبر جديدة لا يوجد بها تصريف لمياه الأمطار؟".

أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، كشف عن جاهزية عدد من المشاريع الخاصة بتشغيل شبكات محطات تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام، ويأتي ذلك ضمن خطة اعتمدتها الأمانة لمواجهة موسم الأمطار للعام 1443هـ.

وأوضح في بيان صحافي: الخطة تضمّنت كل الاستعدادات ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز كل الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية؛ لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا، والتي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

ولفت إلى أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار كبيرة وموزعة بشكل جيد على أغلب الأحياء، وتصل نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار نحو 60% في حاضرة الدمام؛ مما يمكنها من القيام بواجباتها بشكل مناسب بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للتحضير والتجهيز والمتابعة عن طريق المشاريع المتتابعة في مجال تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية.

وأشار لأطوال الشبكات الرئيسية والفرعية التي بلغت (1.053.000) متر طولي تتراوح بأقطار من (3000 - 150) ملم، وعدد المنهول (غرف التفتيش) على الشبكات (12.790) وأيضًا مصايد بإجمالي (17.093) مصيدة، كما بلغت أطوال خطوط الطرد الناقلة للمياه من المحطات إلى الخليج (148.426) مترًا طوليًّا بأقطار تتراوح بين 700-2200 ملم.

ونوّه أمين الشرقية للمشاريع التي تم الانتهاء منها؛ وهي: مشروع تصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بالدمام، حيث يخدم المشروع أحياء (بدر وأحد، حي النور، الخالدية، ثقب أفقي بشارع عمر بن الخطاب؛ لتفعيل شبكات ومحطة حي الضباب، وحدات ضخ بالخالدية وشارع الأشرعة بالشاطئ، وحي الواحة لتفعيل الشبكات المنفذة، وشبكات انحدار بنفق تقاطع شارع الأمير محمد بن فهد مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، وخط طرد قطر 1400 ملم؛ لرفع كفاءة محطة بن خلدون)، بالإضافة لمشروع تصريف مياه الأمطار م11 ج1 بالدمام المرحلة الأولى وهي خط طرد قطر 1800 ملم من حي طيبة وحتى الخليج العربي بطول 16.885 كم تقريبًا، وذلك كمرحلة أولى لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية.

وقال: تم الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار م9 ج4 بالدمام، حيث يخدم أحياء (الشاطئ، مواقع بحي بدر، الخالدية الجنوبية، حي الخالدية الشمالية، محطة ضخ بحي الشاطئ)، وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار م9 ج2 بالدمام، والذي يخدم أحياء النزهة والفردوس.

وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الضباب وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بقدرة استيعابية (25.782 م3/ ساعة)، ويخدم حي الضباب والأحياء المجاورة، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد بالدمام وهي خط طرد قطر 1800 ملم من ضاحية الملك فهد بالحي الخامس، مرورًا بحي النابية وحتى الخليج العربي بطول 14300 كم تقريبًا.

كما لفت إلى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد بالدمام وهي خط طرد قطر 1800 ملم من ضاحية الملك فهد من الحي الثاني والسادس وحتى الخليج العربي بطول 10300 كم تقريبًا.

وبيّن المهندس "الجبير" المشاريع الجاري الانتهاء منها وسيتم دخولها الخدمة هذا الموسم، وتتمثل في مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة بضاحية الملك فهد بالدمام، وهو عبارة عن محطة ضخّ لتصريف مياه الأمطار في الحي الخامس بقدرة استيعابية ( 31.400 م3/ ساعة)، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة بضاحية الملك فهد بالدمام، وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بقدرة استيعابيه ( 25.100 م3/ ساعة) والشبكات بطول (33.829) مترًا طوليًا من شبكات الانحدار بالحي الثاني والخامس والسادس بضاحية الملك فهد بأقطار تتراوح (3000 - 150) ملم، وكذلك منهول عدد (505) منهول تفتيش و(725) مصايد أمطار، فيما بلغ عدد المحطات (40) محطة بطاقة تصريفية (515.928) مترًا مكعبًا بالساعة، وبلغ عدد المضخات الأساسية (190) وعدد المضخات الاحتياطية (34).

وأبان أن جميع البلديات أنهت جميع الاستعدادات لموسم الأمطار بتجهيز معدات وعمالة رفع سحب مياه الأمطار، وذلك بالعمل المكثف والتركيز على توزيع المعدات والعمالة على نقاط تجمع مياه الأمطار بالشوارع والأحياء السكنية غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، فيما تموضع خطة عمل للعمل في المناطق غير المخدومة، وتشمل تحديد مواقع تجمع مياه الأمطار وتحديد أولوية العمل وتجهيز وتدريب القوى العاملة في شفط مياه الأمطار، وتجهيز وصيانة معدات وأدوات شفط مياه الأمطار، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل 24 ساعة للوقوف على أي مستجدات أو تحديات أثناء العمل ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية.