"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على ‏حائل

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

حائل الأرصاد حالة الطقس

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15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 09:34 AM

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساء

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على ‏حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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