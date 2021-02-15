"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على ‏حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.حائل الأرصاد حالة الطقس
قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.