





5

"المدني" باشر الواقعة.. والاعتداء لم يخلّف إصاباتٍ أو أضراراً

سقوط مقذوف عسكري أطلقه مليشيا الحوثي على إحدى قرى جازان

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وسقط في أرض فضاء وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار.

وقال "الغامدي": تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.