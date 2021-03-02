اليابان تدين الهجمات الحوثية على المملكة

ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمن

أدانت اليابان بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية بما فيها مدينة الرياض.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، يوشيدا تومويوكي، في بيان، ضرورة وقف الهجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية فوراً، ووقف إطلاق النار الفوري، وبدء حوار لإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن.

وشدّد على أن حكومة اليابان مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، وملتزمة ببذل جهود مستمرة، بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.