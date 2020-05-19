قفزة بالأرقام.. مصر تسجل 720 إصابة بكورونا و14 وفاة

إجمالي حالات الوفيات بلغ 659 حالة والشفاء وصلت 3742 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس ووفاة 14 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.