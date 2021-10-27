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أكد التعامل بحزم مع اعتداءات ميليشيا الحوثي العبثية ضد المدنيين

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا "نجران" و"مطار أبها"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه قام باعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف بأن الدفاعات السعودية قامت باعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة أخرى، حاولت استهداف مدينة نجران.



وقال التحالف: سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

