"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا "نجران" و"مطار أبها"

أكد التعامل بحزم مع اعتداءات ميليشيا الحوثي العبثية ضد المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه قام باعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف بأن الدفاعات السعودية قامت باعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة أخرى، حاولت استهداف مدينة نجران.

وقال التحالف: سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 01:24 AM

أكد التعامل بحزم مع اعتداءات ميليشيا الحوثي العبثية ضد المدنيين

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا "نجران" و"مطار أبها"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه قام باعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف بأن الدفاعات السعودية قامت باعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة أخرى، حاولت استهداف مدينة نجران.

وقال التحالف: سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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