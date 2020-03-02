مكة المكرمة.. الإطاحة بأربعة أشخاص اعتدوا على مقيم بالضرب

بعد مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنهُ بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على مقيم من الجنسية اليمنية بالضرب, فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والسادس، ومقيم من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.