حملة لأمانة جدة تطيح بـ 318 قائد ناقلة مخالفة وإحالته للجوازات لترحيله

إثر جولات نفذتها وكالة البلديات الفرعية لمكافحة الظواهر السلبية

واصلت وكالة البلديات الفرعية حملاتها الرقابية ممثلة في قسم متابعة الناقلات وجولاتها الميدانية المكثفة على مدار 24 ساعة بهدف مكافحة الظواهر السلبية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات أسفرت عن ضبط (318) ناقلة مخالفة، تنوعت ما بين صهاريج مياه صرف صحي وقلابات كانت تستغل الأراضي الفضاء والطرق لضخ المياه في مواقع غير مصرح لها وتضايق سكان الأحياء.

وأشار المهندس الزهراني إلى أنه تمت مخاطبة إدارة الجوازات حيال ترحيل سائقي الصهاريج المخالفة، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على البيئة الصحية.

وأعربت أمانة محافظة جدة عن شكرها للسكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، ودعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 بلدي، أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.