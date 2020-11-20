الصين تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبينة أنها سجّلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 86398 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 01:36 PM

جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج

الصين تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبينة أنها سجّلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 86398 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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