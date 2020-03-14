"مدني شعراء الباحة" ينقذ حياة محتجز جبل أشحط من لدغة ثعبان

في رحلة استغرقت 5 كيلو مترات نقلاً على الأكتاف

قطع رجال الدفاع المدني بشعراء الباحة، مسافة 10 كيلو مترات، سيرًا على الأقدام لإنقاذ مصابًا بلدغة ثعبان، والعودة به محمولاً على الأكتاف خمسة كيلو مترات، في رحلة خطرة في طريق وعر استغرقت أربع ساعات.

وقال الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تبلغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني صباح اليوم السبت، الساعة 11:49 صباحًا من قبل أحد المواطنين يطلب المساعدة بعد احتجازه في جبل وادي أشحط، وعلى الفور تم تحريك فرقة الإنقاذ الجبلي من مركز الشعراء، والدعم وعند الوصول إلى آخر نقطة لتمركز الآليات".

وأضاف: "ترجلت فرقة الإنقاذ الجبلي والدعم بمسافة خمسة كيلو مترات حتى الوصول لموقع المحتجز، حيث اتضح أنه مصاب بلدغة ثعبان وكان برفقته شخصان بصحة جيدة، فتم نقله بواسطة حمله على النقالة والأكتاف".

وتابع: "استغرقت عملية الإنقاذ أربع ساعات لوعورة الطريق وخطورته، ولطول المسافة، وتم الوصول به لموقع تمركز الآليات وتسليمه للهلال الأحمر وتسليم الموقع للشرطة بحكم الاختصاص".

ودعا الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في العبور بتلك المواقع، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.