أجواء شتوية.. الحصيني: استمرار الهطولات خلال الـ 24 ساعة المقبلة على هذه المناطق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة.
وقال عبر حسابه في تويتر: مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة -إن شاء الله- خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 5/25 لنهار الخميس 1443/5/26هـ، على أجزاءٍ من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان، وأجواء شتوية متوقعة على المملكة.
قال: مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة.
وقال عبر حسابه في تويتر: مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة -إن شاء الله- خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 5/25 لنهار الخميس 1443/5/26هـ، على أجزاءٍ من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان، وأجواء شتوية متوقعة على المملكة.