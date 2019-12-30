تركي آل الشيخ عن استضافة "ألأخفش" بجدة: أمر غير مقبول وسنحقق

فنان من اليمن متعاطف مع الحوثيين وتمت دعوته لأحد المهرجانات بالمحافظة

وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بفتح تحقيق حول استضافة صلاح الأخفش الفنان اليمني المتعاطف مع الحوثيين لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة.

وأعلن "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" رفضه لهذه الاستضافة قائلاً: "هذا شيء غير مقبول تماماً، وسنحقق في موضوع ونتخذ اللازم حالاً".

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ استضافة صلاح الأخفش مهرجان أنغامي بجدة

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30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 02:18 PM

فنان من اليمن متعاطف مع الحوثيين وتمت دعوته لأحد المهرجانات بالمحافظة

تركي آل الشيخ عن استضافة "ألأخفش" بجدة: أمر غير مقبول وسنحقق

عبدالحكيم شار

الرياض

37 61,751

وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بفتح تحقيق حول استضافة صلاح الأخفش الفنان اليمني المتعاطف مع الحوثيين لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة.

وأعلن "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" رفضه لهذه الاستضافة قائلاً: "هذا شيء غير مقبول تماماً، وسنحقق في موضوع ونتخذ اللازم حالاً".

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رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ استضافة صلاح الأخفش مهرجان أنغامي بجدة

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