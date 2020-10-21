غداً.. 3 بطولات في الرياض وجدة والخبر مع انطلاق موسم التنس

الاتحاد يكلّف حمد البرقان وموسى القحطاني وجاسم عقاقه كحكّام

يفتتح الاتحاد السعودي للتنس، غداً، موسمه الرياضي الحالي 1442هـ بتنظيم بطولات الفردي للأندية بالرياض وجدة والدمام للدرجات الثلاث الأولى والشباب والناشئين.

وسُتقام على ملاعب الاتحاد بالرياض البطولة الفردية لأندية "الرياض والخرج وشقراء والدوادمي والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمجمعة والزلفي وحائل"، فيما تستضيف ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة منافسات البطولة الفردية لأندية "جدة ومكة والطائف وتبوك وينبع والباحة ونجران وعسير والمدينة وجازان".

وعلى ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة؛ تقام البطولة الفردية لأندية "الدمام والأحساء والقطيف والخبر وحفر الباطن والجبيل".

وكلّف الاتحاد السعودي للتنس الحكام حمد البرقان وموسى القحطاني وجاسم عقاقه كحكام عاميين لهذه البطولات.