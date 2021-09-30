شرطة المدينة تطيح بمقيم يمني تحرش بفتاة في مكان عام بتبوك

ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة تبوك، أسفرت الجهود الأمنية عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر.

وقال "القحطاني": تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.