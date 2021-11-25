ترتفع مجددًا.. الحرارة تلامس 30 درجة مئوية غدًا بالرياض

مع تأثر العاصمة بكتلة هوائية ذات حرارة أعلى نسبيًّا خلال أيام

أشارت آخر توقعات درجات الحرارة إلى تأثر منطقة الرياض بارتفاع لافت على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وتتأثر العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة، بكتلة هوائية ذات حرارة أعلى نسبيًّا، تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتصبح حول 30 درجة مئوية يوم الجمعة؛ في حين تبقى ليلًا أقل من العشرينيات المئوية بقليل.

وكانت التوقعات تشير -وفق "طقس العرب"- إلى استمرار سيطرة الطقس المستقر على العاصمة، مع استمرار انعدام فرص تأثر المنطقة بحالات جوية على المدى القريب والمتوسط.