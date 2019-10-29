بالصور.. تنمية الأفلاج تنظم ملتقى لسائقي الحافلات التعليمية

لتدريبهم على السلامة المرورية والإسعافات الأولية

تصوير: أنس عيسى: نظمت لجنة تنمية الأفلاج ملتقى لسائقي الحافلات التعليمية؛ لتدريبهم على تعليمات السلامة المرورية والإسعافات الأولية.

وقال منسق الملتقى بلجنة الأفلاج ياسر العزمة لـ"سبق": نفذت لجنة تنمية الأفلاج على مدار يومين، برنامجًا تدريبيًا لـ44 من سائقي الحافلات المدرسية، بواقع 176 ساعة تدريبية، قُدّمتَ خلالها إرشادات وتعليمات عن الإسعافات الأولية، من خلال مختص في الهلال الأحمر.

وأضاف: تضمن الملتقى برنامجًا تدريبيًا، قدمه أحد أفراد شعبة المرور بالمحافظة عن أنظمة المرور وتعليمات السلامة المروية والسير والالتزام بالسرعة المحددة للقيادة وسط المدينة والطرقات العامة.