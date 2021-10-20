الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سالم الدوسري (متوسط ميدان الهلال) كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب والتي انتهت بفوز الهلال 2/1.

و نجح الهلال في الوصول لنهائي البطولة في 4 مناسبات من 6 مشاركات سابقة وصل بها لنصف النهائي حيث بات أول فريق يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا "منذ 2003" 4 مرات، منهياً الشراكة مع (الاتحاد - العين - أوراوا ريد - جيونبوك) إذ تأهل كل منهم 3 مرات.

وساهم الدوسري بتأهل الهلال للمرة الرابعة بتاريخه للمشهد الختامي من دوري أبطال آسيا بتسجيله هدف الانتصار وترجيح الكفة عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1 منح من خلاله بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

كما ساهم سالم الدوسري بشكل مباشر في إحراز 8 أهداف في آخر 8 مباريات له بالأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا (6 أهداف مع تمريرتين حاسمتين).