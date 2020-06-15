"الأرصاد" تنبه لأمطار ورياح على عدة محافظات بجازان

الحالة تشمل "الريث والعارضة" وتستمر حتى الـ 7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات "الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هروب"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

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15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 03:30 PM

الحالة تشمل "الريث والعارضة" وتستمر حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد" تنبه لأمطار ورياح على عدة محافظات بجازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات "الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هروب"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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