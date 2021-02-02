واشنطن: إدارة بايدن لم تتواصل مع الإيرانيين.. ولا نتوقع ذلك قبل التشاور مع الحلفاء

متحدث الخارجية قال إن على طهران الامتثال للاتفاق النووي قبل أي خطوة من جانبنا

صرّح متحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن الطريق لا يزال طويلاً قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين، مشددًا على "ضرورة امتثال إيران الكامل للاتفاق النووي قبل أي خطوة من جانبنا"، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أكد المتحدث أنه لم يكن هناك أي تواصل مع الإيرانيين منذ تولي بايدن السلطة "ولا نتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونغرس".

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02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 11:58 PM

متحدث الخارجية قال إن على طهران الامتثال للاتفاق النووي قبل أي خطوة من جانبنا

واشنطن: إدارة بايدن لم تتواصل مع الإيرانيين.. ولا نتوقع ذلك قبل التشاور مع الحلفاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صرّح متحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن الطريق لا يزال طويلاً قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين، مشددًا على "ضرورة امتثال إيران الكامل للاتفاق النووي قبل أي خطوة من جانبنا"، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أكد المتحدث أنه لم يكن هناك أي تواصل مع الإيرانيين منذ تولي بايدن السلطة "ولا نتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونغرس".

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