مع بدء تدريسها بالمملكة .. 6 معلومات ستدهشك عن اللغة الصينية .. بلا أزمنة!

تدخل 8 مدارس ثانوية "بنين" بالرياض وجدة والشرقية بدءاً من اليوم وفق "التعليم"

أعلنت وزارة التعليم أنها ستبدأ مع بداية الفصل الثاني في تدريس اللغة الصينية بثماني مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية؛ حيث تمثل اللغة الصينية إحدى اللغات المهمة في العالم، في ظل ازدياد أهمية الاقتصاد الصيني وتحوّله إلى قوة عالمية ضاربة، وهو ما دفع المملكة إلى الاهتمام بهذه اللغة العالمية.

وفيما يلي 6 معلومات مدهشة عن اللغة الصينية، التي يتحدث بها سُدس سكان الأرض وتمثل إحدى اللغات الست الرئيسة في الأمم المتحدة.

اللغة الأكثر تداولاً في العالم

هناك نحو 1.2 مليار شخص في العالم يتحدثون الصينية باعتبارها لغتهم الأم؛ ما يمثل واحداً من كل ستة أشخاص في العالم يتحدث الصينية، وفي الحقيقة إذا جمعنا أعداد الأشخاص الذين يتحدثون الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية كلغتهم الأم، سنجد الذين يتحدثون اللغة الصينية أكثر منهم.

عددٌ لا نهائي من الأحرف الصينية

وبينما تحتوي أغلب لغات العالم على الأحرف الأبجدية، تتميز اللغة الصينية وفقاً لموقع "أراجيك تعليم" بوجود الأشكال التي نعرف جميعاً مظهرها، وتمتلك اللغة الصينية عدداً لا نهائي من هذه الأشكال، وبالنسبة للأشخاص المثقفين فيتعلمون تقريبًا نحو 8000 حرف أو شكل، وفي الوقت نفسه إذا أردت -على سبيل المثال- أن تقرأ الجريدة باللغة الصينية، فأنت تحتاج إلى أن تعرف من 2000 إلى 3000 حرف صيني على الأقل.

لا فرق بين المفرد والجمع

وتحوي اللغة العربية أو الإنجليزية عديداً من الخيارات الخاصة للناطقين بها، ولعل من أهمها وجود الأسماء المفردة وأسماء الجمع، وسنجد أن هناك أسماء مفرد وأسماء جمع، مثل: ولد، أولاد أو boy, boys إلا أن اللغة الصينية وفقاً لموقع المرسال الإلكتروني تحتفظ بنفس شكل الأسماء أياً كانت مفرداً أو جمعاً.

نغمة الصوت تغيّر المعنى

اللغة الصينية لغة تعتمد على النغمات، وهذا ما يفسّر نطق الصينيين لبعض الكلمات بصوت عالٍ، وهذا يعني أن نغمة الصوت تؤثر في معنى الكلمة، وهذا يعني أن الكلمة الواحدة ممكن أن يتغيّر معناها وفقاً لطريقة النطق بها.

"الصينية" لا تحتوي على أزمنة

عند التحدث في أيّ زمن في اللغة الصينية سواء الماضي، الحاضر أو المستقبل، لا تتغيّر الأفعال، وهذا عكس عديد من اللغات الأخرى، مثل: العربية والإنجليزية التي تتغيّر أفعالها حسب الزمن، مثل: جرى، يجري، سيجري، وبدلاً من هذا يتم استخدام الحال: "قبل" و"بعد" للتعبير عن الزمن، وهذا يعني أن تعلم اللغة الصينية يجعلك تركز فقط على حفظ 2500 حرف مختلف.

اهتمام غربي باللغة الصينية

ازدادت أهمية وتأثير الاقتصاد الصيني عالمياً، وازدادت أهمية تعليم اللغة في المدارس في أمريكا وأصبحت موضوعاً متزايد الأهمية في الدراسة بين الشباب في العالم الغربي.

ففي عام 1991 كان هناك 2000 متعلم أجنبي يأخذون اختبار المهارة الصينية بينما في عام 2005 تزايد الرقم كثيراً ليصل إلى 117660، وبحلول عام 2010 كان هناك 750 ألف شخص قد نجحوا في اختبار المهارة الصينية.

وطبقاً لمؤسسة الماندرين الحديثة، فإن هناك 550 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية تدرس برامج اللغة الصينية في الولايات المتحدة في عام 2015 وهو ما يمثل زيادة 100% في غضون سنتين.. في الوقت نفسه تزايد مستوى معدل التقدم لفصول اللغة الصينية الجامعية 51% بين عامَي 2002 و2015.