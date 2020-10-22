رئيس الوزراء الباكستاني يعين "اشرفي" ممثلًا خاصًّا له بالشرق الأوسط

سيعمل على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة

أصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قرارًا بتعيين طاهر محمود أشرفي رئيس مجلس علماء باكستان كممثل خاص له حول الوئام الديني وشؤون الشرق الأوسط، وسيتولى أشرفي مهام منصبه لتعزيز الانسجام الديني في باكستان، وسيعمل على تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط.

ويُعرف عن أشرفي مواقفه تجاه المملكة العربية السعودية والدفاع المستمر عنها وتعزيز العلاقات بين المملكة وباكستان.

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22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 05:29 PM

سيعمل على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة

رئيس الوزراء الباكستاني يعين "اشرفي" ممثلًا خاصًّا له بالشرق الأوسط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قرارًا بتعيين طاهر محمود أشرفي رئيس مجلس علماء باكستان كممثل خاص له حول الوئام الديني وشؤون الشرق الأوسط، وسيتولى أشرفي مهام منصبه لتعزيز الانسجام الديني في باكستان، وسيعمل على تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط.

ويُعرف عن أشرفي مواقفه تجاه المملكة العربية السعودية والدفاع المستمر عنها وتعزيز العلاقات بين المملكة وباكستان.

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