جسر طريق القوز.. تعثر خانق ينتظر قرارات حاسمة تعجل الفرج

فيما ناشد الأهالي جهات الاختصاص تسريع العمل فيه وتوسعته

تواصل تأخر إنجاز الجسر المؤدي إلى مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا وسط زحام وضيق في الطريق منذ سنوات .



وقال الأهالي في المركز: إن الطريق المؤدي لهم ضيّق ولا يفي بالحاجة وتسبب بمعاناة طويلة، وزادت المعاناة مع تأخر إنجاز الجسر وتتضاعف المعاناة عند جريان السيول؛ حيث ينقطع الطريق على إثرها لمدة طويلة.



وناشد الأهالي جهات الاختصاص تسريع العمل في الجسر وتوسعة الطريق .