"الأرصاد": خطة لتغطية مناطق لا تشملها "الرادارات" بأنظمة لرصد السحب

الناطق الرسمي باسم الهيئة كشف عن استخدام الرادارات المتنقلة عند الحاجة

أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني؛ أن "الهيئة" تعمل وفق خطة مدروسة لتغطية المساحات المأهولة المتبقية من مناطق المملكة التي لا تشملها تغطية الرادارات الحالية، بأنظمة متطورة لرصد ومراقبة السحب الرعدية.

وأشار الناطق الرسمي إلى استخدام الرادارات المتنقلة عند الحاجة.