الأهلي يطوي صفحة الشباب.. ويبدأ تحضيراته للفيصلي

فتح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صفحة لقاء نظيره الفيصلي، في الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وبدأت تدريبات الأخضر، اليوم الأحد، باجتماع لمدرب الفريق "هاسي" مع اللاعبين، طالب من خلاله إغلاق ملف مباراة الشباب والتي خسرها الفريق 4/3، والتركيز على مواجهة الفيصلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.