مصدر مسؤول: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية

استهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن وأدى لسقوط قتلى وجرحى

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في طرابلس، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اللبناني الشقيق، متمنيًا للجرحى سرعة الشفاء، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب ولكل ما من شأنه تقويض الأمن والاستقرار.