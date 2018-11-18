بلدية دومة الجندل تبادر بخدمة منتزهي "قاع الروض" وتضع براميل للنظافة

بتوجيه "العنزي".. بعدما قصد الموقع مئات الزائرين خلال اليومين الماضيين

بادرت بلدية محافظة دومة الجندل بخدمة متنزهي "قاع الروض" شمال شرق المحافظة، بتوجيه من رئيس البلدية المهندس فهد العنزي، بعدما شهد الموقع مئات المتنزهين خلال اليومين الماضيين، حيث وضعت البلدية ممثلة بقسم النظافة براميل للنفايات حفاظًا على نظافة الموقع ولعدم تشويه المنتزه بصريًا.

ويعد "قاع الروض" بمويسن من أكبر الفياض بالمنطقة، وجاذب كونه يقع على طريق دولي، ويتميز الموقع بتشكل التضاريس الطبيعية حوله ويقع بالقرب منه شعيب "القلتة" الذي يعد أيضًا من أكبر الشعاب بالمنطقة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن "قاع الروض" أمس السبت، ونشرت صورًا لعشرات المتنزهين من أهالي المنطقة، الذين حضروا وأسرهم إلى القاع للاستمتاع بمشاهدة تجمع المياه الذي كون بحيرة طبيعية.

0

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440 11:05 PM

بتوجيه "العنزي".. بعدما قصد الموقع مئات الزائرين خلال اليومين الماضيين

بلدية دومة الجندل تبادر بخدمة منتزهي "قاع الروض" وتضع براميل للنظافة

مهنا التميمي

الجوف

0 15

بادرت بلدية محافظة دومة الجندل بخدمة متنزهي "قاع الروض" شمال شرق المحافظة، بتوجيه من رئيس البلدية المهندس فهد العنزي، بعدما شهد الموقع مئات المتنزهين خلال اليومين الماضيين، حيث وضعت البلدية ممثلة بقسم النظافة براميل للنفايات حفاظًا على نظافة الموقع ولعدم تشويه المنتزه بصريًا.

ويعد "قاع الروض" بمويسن من أكبر الفياض بالمنطقة، وجاذب كونه يقع على طريق دولي، ويتميز الموقع بتشكل التضاريس الطبيعية حوله ويقع بالقرب منه شعيب "القلتة" الذي يعد أيضًا من أكبر الشعاب بالمنطقة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن "قاع الروض" أمس السبت، ونشرت صورًا لعشرات المتنزهين من أهالي المنطقة، الذين حضروا وأسرهم إلى القاع للاستمتاع بمشاهدة تجمع المياه الذي كون بحيرة طبيعية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018