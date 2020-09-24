الجزائر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

إجمالي الإصابات إلى 50579 حالة والوفيات 1703 شخصًا

سجلت الجزائر 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 50579 حالة, فيما بلغ عدد الوفيات 1703 حالات، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 35544 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 11:29 PM

إجمالي الإصابات إلى 50579 حالة والوفيات 1703 شخصًا

الجزائر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الجزائر

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سجلت الجزائر 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 50579 حالة, فيما بلغ عدد الوفيات 1703 حالات، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 35544 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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